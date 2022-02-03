3 oda dolusu oyuncak

Balıkesir'de oğlu için topladığı oyuncak tutkusunu devam ettiren vatandaş, evinin 3 odasını oyuncak ile doldurup hatırı sayılır bir koleksiyona sahip oldu. 3 oda dolusu, 6 bin adetten fazla oyuncak biriktiren Şükrü İlkdoğmuş, oyuncak biriktirme tutkusu dolayısı ile çevresinde de kendisine 'Antika Şükrü' denildiğini söyledi.

Eski tarihlerin ve günümüze dayanan oyuncakların koleksiyonunu yapan Şükrü İlkdoğmuş, 6 binden fazla oyuncağa sahip oldu. Çevresinde Antika Şükrü olarak tanınan Şükrü İlkdoğmuş, oyuncak tutkusunun çıkış noktasını şöyle anlattı. İlkdoğmuş, "Ben Balıkesir'den Antika Şükrü. Asıl ismim Şükrü İlkdoğmuş. Son zamanlarda dört beş yıldan beri zincir fast-food firmalarının menü oyuncaklarını topluyorum. Arkadaşlara da bir nevi bu tutkuyu bağlamaya çalıştık. Özendirmeye çalıştık. 6 bin 500'ün üstünde şu anda. Yani altı bin beş yüze kadar saydık, sonrasını saymadık. 6 bin 500 ile 7 bin arası çeşit diyelim. Yani tek tek çeşit. Oyuncak sevdası 5 yıl önce 11 yaşındaki oğlumun 'Baba bunu da alalım, bunu da alalım' derken başladı. Oğlumla beraber toplamaya başladık Sonra oğlum 'tamam baba yeter' dedi, ben devam ettim. Yani bu hobiyi devam ettireceğiz inşallah, götürebildiğimiz kadar iyi yere kadar götüreceğiz. Yani Türkiye'nin de ismini duyurabilirsek Guinness'e falan niyetimiz var. Tabii sayımız birazcık daha yüksek olduğu zaman. Şimdi sayı düşük kalıyor" dedi.

"Balıkesir'in ismini dünyaya duyurmaya çalışacağız"

Balıkesir'in adını oyuncakları ile duyurmak istediğini söyleyen Şükrü İlkdoğmuş, "İlk oyuncağı bundan 5 yıl önce biriktirmeye başladım. Bir tane, iki tane. iki tane derken arkadaşlarım vasıtasıyla, pazarlardan toplamaya başladık. Aralarında en eski oyuncak 1979,1980'ler var Yani bardak olsun, oyuncak olsun onlar var. Bunlar genellikle yani seksenlerin, doksanların çocukluğunu hatırlayanlar veyahut da çizgi film kahramanlarını hatırlayanlar çok daha iyi bilir. O zamanların oyuncakları var. Zaten şimdi şöyle baktığım zaman da yani o döneme götürüyor. Bazen ben işten geldikten sonra buraya çıkıp da bütün yorgunluğumu, çocukluğumu, geçmişimi böyle bunu vasıtasıyla atlatıyorum. Bazen onlarla kavga ediyorum. Bazen gülüyorum. Mesela pembe pantere bakıyorum diyorum 'Kuyruk yine titredi deme' diyorum filan. Yani böyle kendi kendime şey yapıyorum. Ya güzel bir zevkli bir uğraşı ben yani bütün yani insanların bir uğraşısının olmasını isterim" şeklinde konuştu.

"Oyuncak israfı Türkiye'de çok fazla"

Koleksiyonunu almak için bir kaç kişinin talip olduğunu söyleyen İlkdoğmuş, "Bugüne kadar talip birkaç kişi çıktı koleksiyonu almak için. Ne bileyim teklif olarak ben şu anda 80-90 bin lira civarında istiyorum.6 bin 500 tane oyuncak var. Teklifler birazcık düşük kaldığı için vermedim. Hem verirsem biraz içim cız eder mi eder. Ama onun yerine daha farklı bir şeyler toplarım. Çünkü bu artık hobi oldu benim için. Daha farklı oynayacak. Daha farklı bir koleksiyonla karşınıza çıkabilirim. Ben menü oyuncaklarımın yanında bir de mesleki üniformalar topluyorum. Bardaklar topluyorum. Banka kumbaralarım var. Yani bankaların vermiş olduğu kumbaralar. Beş yıllık bir emek ama çok böyle yani meşakkatli zamanlar geçti. Bazı bir oyuncağın peşinden yani bir ay koştuğum oldu. Yani yurt dışından getirdiklerimiz oldu. Yani geçmişe bir yolculuk olsun dedim. İnşallah bu programı seyrederken de böyle severler, zevk alırlar" dedi.