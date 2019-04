3. Sındırgı Kitap Fuarı Açıldı

'sü düzenlenen Sındırgı kitap fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sındırgı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 3. Sındırgı Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Sındırgı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sponsorlar işbirliği ile düzenlenen 3. Sındırgı Kitap Fuarı başladı.

Sındırgı'da Akpınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yayın evleri okurlarla buluşurken, her gün farklı yazarlar imza günleri ve konferanslarla öğrenci ve vatandaşlarla buluşuyor. Kitap Fuarına bu yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçi bekleniyor. 15 - 20 Nisan tarihleri arasında 09.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak fuarda yazarlar imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak. 50 yayınevi ve 35 yazarın katılacağı fuarda, beş gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri, çocuk etkinlikleri ve yüze yakın imza etkinliği düzenlenecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'mızda her alanda eğitime destek olmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca yol yapmak fiziki hizmet etmek değildir. Sosyal projeler ile refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu arttırmak da bizlerin görevi. Bu kapsamda özellikle eğitim alanında ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için olan her projede yer aldık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, eğitimlerine katkı sağlamak adına Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve sponsor firmalar işbirliği ile farklı projeleri hayata geçirdik. Her geçen yıl daha kapsamlı ve geleneksel hale getirdiğimiz 5 gün sürecek kitap fuarı ile öğrenci ve vatandaşlarımızı hem kitaplar, hem de yazarları ile buluşturacağız. Birçok yazarın yer aldığı fuarımızda kültür ve sanat şöleni yaşanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı fuara bekliyorum. Sadece Sındırgı'lı değil, çevre ilçelerdeki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızda bu fuardan ve etkinliklerden mutlaka faydalanmalı. Gelecek neslimizi, vatandaşlarımızı okumaya teşvik edecek uygularımız devam edecek" dedi.

Sındırgı kaymakamı Zafer Oktay “ Okuyan nesil geleceğimizi güçlendirecektir. Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak, sözde değil faal hizmetlerle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kitap fuarımıza sadece öğrencilerimizi değil, 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. “ sözlerine yer verdi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise “ Kağıttan dünyalardır kitaplar. Bu dünyaları keşfedip geleceği şekillendiriyorsanız, kendinize birşeyler katıyorsanız başarılısınız. Sındırgı'yı tebrik ediyorum ve her yerde örnek gösteriyorum. Bazı ilçelerimiz yeni başlarken, Sındırgı 3. Kitap fuarını gerçekleştiriyor. Slogan güzel. İnsan Okur, herkesi okumaya davet ediyor, emeği geçen başta Sındırgı Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum“ dedi.