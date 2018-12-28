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3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul’dan Balıkesir’e satmak için uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'dan Balıkesir'e satmak için uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta yapılan aramada 297 adet ekstasy hap ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri Balıkesir'e getiren Z.G. ve S.K, ifadesinde uyuşturucu hapları İstanbul'da Y.Ç.'den aldığını beyan etti. Polis ekipleri İstanbul'da şahsı yakalayarak Balıkesir'e getirdi. Soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan Z.G., S.K. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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