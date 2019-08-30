30 Ağustos Zafer Bayramı Burhaniye'de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir'i Burhaniye ilçesinde de kutlandı.

30 Ağustos Zaferinin 97. yılında Burhaniye'de düzenlenen kutlamalar, kaymakamlık makamında tebrik töreniyle başladı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in, tebrikleri kabul etmesinden sonra, Burhaniye meydanda çelenk törenine geçildi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende Atatürk anıtına Kaymakamlık, garnizon ve belediye başkanlığı çelenkleri konuldu. Çelenk merasiminden sonra Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, araçlara binerek asker ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Düzenlenen törenlerde Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Misya Sanat Merkezi ayrı ayrı Halk oyunları gösterileri düzenledi. Program sonrası kortej düzenlendi. Araçların geçişlerinin yapıldığı 30 Ağustos kutlamaları sona erdi.