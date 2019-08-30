30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te düzenlenen törenler ile kutlandı. Törenler; Edremit Kaymakamlığı'nda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı vekili Topçu Albay Rizvan Çiper ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamda tebrikleri kabulü ile başladı.

Ardından Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Kaymakam Ali Sırmalı, 19.Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı vekili Topçu Albay Rizvan Çiper ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kaymakam Sırmalı, Garnizon Komutan vekili Topçu Albay Çiper, Belediye Başkanı Arslan, törene katılan askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Yüzbaşı Çağdaş Çatal yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken Edremit Halk Eğitimi Merkezi halk dansları topluluğunun gösterisi büyük beğeni topladı. Tören, bayrakların, gazilerin ve askeri birliklerin yer aldığı tören geçişi ile sona erdi.