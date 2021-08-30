30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te törenler ile kutlandı

BALIKESİR (İHA)-Balıkesir'in Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kaymakamlık makamında, şehitlikte ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde törenler düzenlendi.

İlk tören Edremit Kaymakamlık Makamında protokolün tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Edremit Şehitliği ve Edremit Polis Şehitliğinde törenler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dualar okundu. Katılımcılar şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Son tören ise Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na sırasıyla Edremit Kaymakamlığı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi'nin çelenkleri sunuldu.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Murat Köprücü, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, Cumhuriyet Savcısı Çetin Güzel ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ünsal, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu. Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterileri ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören tamamlandı.