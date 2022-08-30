30 Ağustos Zaferinin 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdeleyen, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programları çerçevesinde ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtına çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi. Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Hasan Şıldak beraberinde Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Valilik Kuvayi Milliye Salonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Program, tebriklerin kabulünün ardından Kuvayi Milliye Meydanında düzenlenen Kutlama Töreni ile devam etti. Törende Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Daha sonra, Hava Piyade Albay Rasim Süt, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Al bayrakların coşkuya ortak olduğu törende daha sonra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeynep Karaoğlu “Milli Mücadele Destanı” ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Ersan Metinbaş “30 Ağustos” isimli şiirleriyle büyük alkış aldı. Tören Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu'nun gerçekleştirdiği müzik konseri ile devam etti. Katılımcıların hep bir ağızdan bayraklarla eşlik ettiği dinletinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı geçit töreni ile sona erdi.