30 kilometre uzaktan taşınan bin yıllık zeytin ağacının bakımı özenle yapılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nden merkezde bulunan ilçe tarım müdürlüğü bahçesine taşınan bin yıllık zeytin ağacının bakımını mühendisler büyük bir özenle yapıyor.

3 yıl önce Altınoluk Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak 30 kilometrelik uzaklıktan özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikilmişti.

Bu sürede İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sabriye Akçay öncülüğündeki ziraat mühendisleri tarafından bakımları büyük bir özenle yapılan ve koruma altında bulunan zeytin ağacında soğuk sıkım düşük asit zeytinyağı elde ediliyor. Ağacın daha uzun süre yaşayabilmesine İlyada Destanı'ndan örnek verilerek, "Ben herkese aitim ve kimseye ait değilim, sen gelmeden önce de buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım" felsefesi ile bakımına büyük özen gösterildiğine dikkat çekildi.