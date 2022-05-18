300 fidan topraklarla buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde parka 300 adet fidan toprakla buluştu.

Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA Vakfi, Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi ortaklığında 300 Çam fidani Levent Mahallesinde parkta toprakla buluştu. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan kent Konseyi Başkanı Serdar Polat "Paydaşlarımızla beraber bugün Levent Mahallesinde 300 çam fidanı dikimi gerçekleştiriyoruz. Bandırma Belediyesinin gösterdiği bu alana Tema gönüllüleri ve öğrenciler ile beraber sahil çamı ve fıstik çamı dikiyoruz. Bandırma'nın daha yeşil olması adına 1 fidan 1 nefes sloganıyla Kent Konseyi olarak böylesi tüm projelerde yer almaya devam edeceğiz."

Levent Mahallesinde yapılan etkinliğe 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Üniversite öğrencileri fidanlar için açtığı çukurlara ilkokul öğrencileri de fidanları topraklarla buluşturdu. Bandırma Belediyesi Park Bahçe İşleri tarafından da can suları verildi.