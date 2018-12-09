307 okula “Beslenme Dostu Okul” sertifikası

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beslenme Dostu Okullar" programı sertifika ve ödül töreni İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Beslenme Dostu Okul projesinin önemine değinen Sağlık İl Müdür Vekili Dr. Refik Budak, gelişen ve gelişmekte olan toplumların en önemli sorunlarından birinin obezite olduğunu belirterek sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kültürünü oluşturarak Türkiye'de bu sorunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Eğitim yöneticilerine okullarının temizliğine ve intizamına gösterdikleri ilgi, alaka ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 21 Ocak 2010 tarihinde imzalanan protokol ile öğrencilerin daha sağlıklı nesiller olarak yetiştirilmesi ve buna bağlı obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıkların gelişme riskinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Balıkesir'de göreve başladığımda “Beslenme Dostu” okul sayımız 45'ti. Sağlık İl Müdürlüğümüzle yürütmüş olduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde bu sayı bugün 307 oldu. İl genelindeki 905 kurumunuzdan 645 tanesinin beyaz bayrak sertifikasına; 307 tanesinin de beslenme dostu okul sertifikasına kavuşmuş olması ve bu alanda Türkiye'de 81 il içerisinde 6. sıraya yükselmiş olmak bizler için bir mutluluk vesilesi...Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum.Sağlık İl Müdürlüğümüz ile çok daha güzel başarılara imza atacağımıza ve Balıkesir'imizi “Beslenme Dostu” iller sıralamasında Türkiye birinciliğine taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız,Sağlık İl Müdürü Vekili Uzm. Dr. Refik Budak ve diğer protokol üyeleri tarafından “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında iyi uygulama örnekleri gösteren okullara “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ve Avrupa Birliği (eTwinning) projelerinde ödül almaya hak kazanan 20 öğretmene de ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sağlık İl Müdürü Vekili Uzm. Dr. Refik Budak, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Burcu Hekim, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Cengiz, Mustafa Uras, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü,Sağlık İl Müdürlüğü yöneticileri ve sertifika almaya hak kazanan okul yöneticileri katıldı.