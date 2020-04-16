32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik güçlerince Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve açık denizde mahsur kalan 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik'i tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Türk Sahil Güvenlik botu, Ayvalık açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı. Sahil Güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Kongo, 7 Suriye, 2 Somali, 1 Orta Afrika ve 1 Irak uyruklu 32 sığınmacıyı kurtardı. Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edildi.