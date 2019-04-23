34 yıl önce vali olan Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti

Bundan 34 yıl önce 23 Nisan'da valilik koltuğuna oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu bayram da makamını General Kemal Balıkesir Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Duru Çakmak'a devretti. Bir günlüğüne Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeynep Duru Çakmak, Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan'dan bisiklet istasyonları oluşturulmasını istedi. Törende Emre Keskin ve Ecem Ebrar Uykucuoğlu isimli öğrenciler de genel sekreter yardımcısı oldu.

34 yıl önce valilik koltuğuna oturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 1985-1986 yıllarında dönemin Valisi Feyzi Yetkiner'in makamına oturarak valilik yaptığını söyledi. Mehmet Şeref Eğinlioğlu İlkokulu'nda okurken 1985-1985 eğitim öğretim yılında 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Balıkesir Valisi olduğunu belirten Yücel Yılmaz, bu mutluluğu Zeynep Duru Çakmak'a tattırdı.

Bisiklet istasyonu istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dahilinde gelenek haline gelen öğrencilerin makama oturması töreninde General Kemal Balıkesir Ortaokulu öğrencisi Zeynep Duru Çakmak Büyükşehir belediye Başkanı oldu. Koltuğu Yücel Yılmaz'dan devralır almaz Valilik koltuğuna oturan Dilek Erkurt'un telefonuna bakan minik başkan gerekli talimatları aldı. Daha sonra İtfaiye Daire Başkanı ile telefonda görüşerek Sındırgı Osmanlar Kırsal Mahallesi'ndeki yangın hakkında bilgi alan Başkan Zeynep Duru Çakmak Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan'dan bilgiler aldı. Küçükkapdan'ın isteğini sormasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Duru Çakmak, Balıkesir genelinde BALKART ile kiralanabilecek bisiklet istasyonu oluşturulması önerisinde bulundu. Zeynep Duru Çakmak ayrıca kendi okulundan başlanmak üzere okul bahçelerinde düzenlemeler yapılmasını istedi. Tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın öğrencilere verdiği hediyelerle sona erdi.