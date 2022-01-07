34 yıllık oda başkanı görevini bırakıyor

34 yıldır oda başkanlığı yapan İsa Erol kongrede son 3 dönemdir yönetiminde yer alan Fatih Çakır'ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Balıkesir Çerçici Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığına bundan tam 34 yıl önce 1998 yılında seçildiğini söyleyen İsa Erol Mart ayında yapılacak kongrede artık aday olmayacağını açıkladı. Erol, bugüne kadar kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür ederek, görev süresi boyunca oda üyelerinin her türlü sorunlarını çözmek için çalıştığını dile getirdi. Gençlerin önünün açılması gerektiğine de değinen İsa Erol, kongrede 3 dönemdir kendi yönetiminde yer alan Fatih Çakır'ı destekleyeceğini söyledi.

İsa Erol: “Bu işte vefa da var veda da var”

Oda Başkanı İsa Erol, “Bu işte vefa da var veda da var. Seçimlerin adaylı olması ve kıran kırana geçmesi demokrasinin bir güzelliğidir. Bu ortamda bizleri aralıksız 10 defa seçen üyelerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Biz bu yol haritasında Türk demokrasisinde az görülen bir karar alarak odamızda bir değişim yapmaya karar verdik” diye konuştu.

“Sandık ne derse o olur”

34 yıllık başkanlık döneminde oda üyelerine yardımcı olduğunu vurgulayan İsa Erol, “Tabi ki bizim dememiz ile hiç bir şey olmaz önce Allah'ın takdiri ve üyelerimizin desteği önemli çünkü herkes konuşur sandık ne derse o olur. Bugüne kadar geçtiğimiz süreçte gerek merkezde gerek ilçelerde bizim üye profilimiz sabit ve seyyar üyelerden oluşmaktadır. 850 civarı üyemiz var bunun 350 üyesi seyyar ile devam etmektedir. Önemli esnafımızın önemli pazarları merkez olduğu gibi Bigadiç, Kepsut, Dursunbey, Susurluk, İvrindi, Havran, Burhaniye, Edremit, Savaştepe gibi buralardan İzmir Karşıyaka, Eskişehir ve Ankara'nın merkezine kadar değişik bir profilli esnaflarımız hizmet veriyor. Ama bizim görev sahamız Altıeylül ve Karesi ilçe sınırları üyelerimizin yüzde 98'i merkezde bulunmakta küçük bir kısmı ise beldelerimizde bulunmaktadır. Bu süreçte gerek esnafımızın ilgili kuruluşları gerek Belediyeler en büyük şeylerimizde tabi ki Belediyelerimiz oluyor. Bu güne kadar bizlere katkı sağlayan Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Çakır: “Oda yöneticiliği İsa başkanımdan öğrendik”

Üç dönemdir yönetiminde görev alarak tecrübe kazanan yeni başkan adayı Fatih Çakır ise Başkan Erol'a bugüne dek sağladığı katılardan dolayı teşekkür etti. Çakır; “Odacılık denilen kavramın gerçekten güzel bir şekilde yapmış olan İsa ağabeyimin yanında öğrendik ve tecrübe kazandık. Nasip oldu bugün buralara geldik. İnşallah üyelerin desteği ile de bu yola besmelemizi çekerek çıktık Allah utandırmasın” dedi.