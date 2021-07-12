34 yıllık sorun sona erdi

Balıkesir'in kanayan yarası olarak adlandırılan ve sorun olan 18.02 bölgesinde sorunlar 34 yıldır çözülemiyordu. Başkan Yücel Yılmaz, bu 18.02 sorununu çözerek mal sahiplerine ilk tapuyu verdi.

1986 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından imara açılan ve mülkiyet sorunu çözülemeyen 18.02 bölgesinde sorunlar çözüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile birlikte yaptıkları çalışma sonucunda 34 yıllık sorunu çözdüler. Sorunların çözülmesiyle birlikte bölgede bulunan yer sahiplerine tapu dağıtımı gerçekleştirildi. Merkez ilçe belediyeleri Karesi ve Altıeylül'ün gereken hazırlıkları tamamlaması sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara kısa süre içerisinde ruhsatlar verilmeye başlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan tapu dağıtım törenine Büyükşehir Beleidye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Büyükşehir bir medeniyet projesi. Balıkesir, 2012 yılında 16 il ile birlikte Büyükşehir oldu. Bugün diğerler illerin hepsini gözlemliyoruz. Bizden önce Büyükşehir olan iller ne yapmış, sorunların üstüne nasıl gidiyorlar, sürekli istişare ediyoruz. En büyük sorununuz ne diye sorarsanız; insanların hayallerle, umutlarla başladığı işten sonuç alamaması. İşte bugün vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatan 18.02 bölgesindeki sorunları birlikte çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin birikmiş tüm sorunlarını istişare kültürü ile bir araya gelip ortak akılda buluşarak çözüyoruz. Bu süreçte derdimizi doğru anlattık. Vatandaşın ve milletin tarafında olup devletin bürokrasinin de sağduyusu ve özverisiyle bugün Balıkesir'in girişinde çok önemli bir gelişim alanı olan ve şehrimizin imajını çok pozitif yönde etkileyeceğine inandığımız alanda tapuları dağıtıyoruz. Tapuların ardından Karesi ve Altıeylül belediyelerimizle gerekli hazırlıkları kısa süre içerisinde tamamlayarak ruhsat verir hale geleceğiz. Bizim çözüm tarafında olan dönem olacağız, Balıkesir'in önünü fersah fersah açıp diğer illerin parmak ısırdığı bir şehir haline geleceğiz” dedi.

“Balıkesir'e vizyon katacak”

Başkan Yücel Yılmaz'ın açıklamalarının ardından söz alan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 34 yıllık sorunun çözülmesiyle bu bölgenin Balıkesir'e vizyon katacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün verilen ciddi emek ve gayretlerin güzel neticesini yaşıyoruz. Şehrimize yön verecek ve daha kaliteli hale getirecek yeni bir şehir burada inşa edilecek. Balıkesir'e çok ciddi bir vizyon katacağına inandığımız önemli bir bölge. Hayırlı, uğurlu olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Burası adeta bir şehir olacak”

Açılışta konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bu bölgede sadece binaların olmayacağını bisiklet yolları, park ve daha birçok alanın yapılacağını dile getirerek burasının adeta bir şehir olacağını belirtti. Başkan Orkan: “Çok şükür bugünleri gördük. Tabi yaş 50 olunca bu 40 yıllık geçmişi iyi hatırlıyoruz. Neler görüldü, neler yaşandı. Burası hakikaten bir problem, kangren olmuştu. Bunun da biran önce nasıl çözülebilir diye bir süreci vardı. O süreç zarfında siyasi bir irade konması gerekiyordu. Bu konuda çok şükür Yücel Yılmaz Başkanımızın başkanlığında Hasan Başkanımla birlikte bu siyasi irade konuldu. Tabi siyasi iradeyi koyduktan sonra süreç, memurlarımız ve daire başkanlarımızdaydı. Onlar hakikaten titiz ve özel bir çalışmayla bugünlere getirildi. Balıkesir'in Bursa tarafından girişi var. Ve görüntü olarak buraya baktığımızda hiç güzel gözükmüyor. Allah izin verirse burasını altyapısı ve üstyapısı ile çok güzel bir hale getireceğiz. Binaları tamamlandıktan sonra Balıkesir'in girişi bize yakışır bir şekilde olacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse bilhassa ana cadde dibindeki yapıların dış yapıları da birbirine uyumlu, bize yakışır bir motifleri olursa çok güzel olur. Burada sadece binalar olmayacak, burada park alanlarımız, bisiklet yollarımız olacak. Burası adeta bir şehir olacak. Burasının yapılmasında Yücel Başkanımıza, ekibine hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize rahatlama gelecek”

Mustafa Canbey ise 34 yıllık sorunun çözülmesiyle birlikte Balıkesir'e rahatlama geleceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Balıkesir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Balıkesir her geçen gün güzelleşiyor ve gelişiyor. Balıkesir yeni yatırımlar alıyor, büyüyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu gelişmeler devam edecek. Bugün önemli bir değişime şahitlik ediyoruz. Şuanda Türkiye'de baktığınız zaman özellikle gelecek açısından parlayan bir şehir Balıkesir. OSB'de yaşananları hep birlikte görüyoruz ve şahitlik ediyoruz. Yine aynı şekilde şehrimizin içerisinde yapılan yatırımları görüyoruz ve şahitlik ediyoruz. Bu şehir inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği yere kavuşacak. Ben biliyorum ki burada bulunan her bir hazirun Balıkesir'in gelişmesiyle ilgili ve gelecekte yaşanacak büyük değişimle ilgili heyecan duyuyor. Bugün 34 yıllık bir sorunu çözüyoruz. Bu değişime imza atıyoruz. Şehrimize özellikle bu alanın çözülmesiyle birlikte rahatlama gelecek. Karesi Belediye Başkanımızın da söylediği gibi şehrin girişinde özellikle de görsel anlamda çok önemli bir katkı sunacak. Burada birçok yaşanmışlık var. Bu yaşanmışlıklar bugün inşallah nihayete kavuşuyor. Önümüzdeki dönemde inşallah yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmaları sürdüreceğiz. Bu şehre katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben özellikle burada bu sorunun çözümü ile ilgili katkı sunan önemli bir ekibin olduğunu görüyoruz. Başka Yücel Yılmaz ve ekibi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”