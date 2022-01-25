35 yıllık dalgıç Çavdar: "Bandırma'daki deniz çekilmesi incelenmeli"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen deniz çekilmesini yorumlayan 35 yıllık dalgıç Turhan Çavdar, çekilmenin acilen incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bir buçuk aydır denizde balık olmadığını belirten Turhan Çavdar, "Ben 55 yaşındayım ve doğduğumdan beri denizle iç içeyim. Aşağı yukarı 35 yılım suyun altında geçti. Deniz çekilmesinin dolunay ile alâkası olabilir. Dolunay olduğunda bir iki gün deniz çekilmesi olabilir. Daha sonra deniz yerine gelir. Ama buradaki çekilmede bir anormallik var. Çünkü liman arkasında yaklaşık 10 gündür deniz çekilmiş durumda. Bakın bir aydır denizde canlı denen bir mahluk yok. Levent Evlerinin oradan 8- 9 kulaç altta fay hatlarından çıkan gazları radara yazdırıyoruz. Gazlar Bagfaş ve Düzler meyilli devam ediyor. Bunun incelenmesi gerekir. Anormal bir durum olabilir. Önceden tedbir almak çok önemli. Buranın acilen incelenmesi lâzım" şeklinde konuştu.