4 bin kitap öğrencilerle buluştu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane gerçekleştirilen törenle öğrencilerle buluştu.

Cumhuriyet İlkokulu'nda eksik olan kütüphane, bir hayırseverin destekleriyle tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kütüphane açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından protokol ile birlikte öğrenciler kütüphanede bir süre kitap okudular. Öğrencilerin bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren kütüphane, öğrencilerle buluştu. Kütüphane de toplam 4 bin kitabın bulunduğu ve ilerleyen günlerde de velilerinde desteğini alarak kitap çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Açılışın ardından onarımı tamamlanan çok amaçlı solonun da hizmete sunuldu. Hayırseverlere çağrıda bulunarak eğitime destek vermelerini isteyen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar “Yaklaşık 2017 yılından buyana okullarımızın fiziki durumlarını iyi konuma getirirken, diğer taraftan da okullarımıza yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. 2017 yılından bugüne 11.kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Birçok okulumuzda “Z” kütüphane dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphaneleri okullarımıza hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştiriyor. Bugün de Cumhuriyet İlkokulu'muza kütüphaneyi kazandırdık. Hayırsever vatandaşımız sayesinde öğrencilerimiz kitaplarla buluştu. Emeğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.