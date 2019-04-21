4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 84 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki Cenk Apartmanı'nda ikamet eden 84 yaşındaki Sadrettin Kocasakal'dan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelerek dakikalarca kapıyı çalan polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, talihsiz adamın banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı adamın cesedinin çürümeye başladığı ve etrafa kötü kokular yaydığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

6 ay kadar önce eşini kaybeden Sadrettin Kocasakal'ın yalnız yaşadığı ancak herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.