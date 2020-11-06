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4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltına kararı verdi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltına kararı verdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Tem Daire Başkanlıkları tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Van'da yapılan operasyonlarda terör örgütünün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

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