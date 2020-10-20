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4 mahalle temiz içme suyuna kavuşuyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Doğruca Mahallesi’ne yapılan 16 km’lik temiz içme suyu hattı projesi ile 4 mahalle daha temiz içme suyuna kavuşacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Doğruca Mahallesi'ne yapılan 16 km'lik temiz içme suyu hattı projesi ile 4 mahalle daha temiz içme suyuna kavuşacak.


Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri Doğruca Mahallesinde yapılan 16 Km'lik Temiz İçme suyu hattı projesi çalışmalarını Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin ile birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Başkan Mehmet Doğan, "Daha önceleri bu 4 Kırsal mahallemizdeki suyun kalitesi oldukça düşüktü. Halkımız bu suyu yemek yapımında bile kullanamıyordu. Muhtarımızın talepleri ile DSİ ve BASKİ Müdürlükleriyle yaptığımız görüşmelerde bu Mahallelerimize içme suyu hattımızın bir an önce tamamlanması gerektiğini anlattık. Girişimlerimiz neticesinde başlanan projemizde Allah'ın izni ile son aşamaya geldik. Projemizin tamamlanmasının ardından bir kaç gün içerisinde Doğruca, Ömerli, Yeni Sığırcı, Akçapınar Mahallelerimiz temiz ve kaliteli içme suyuyla buluşacaklar. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Taştekin : Akan sudan çay bile demleyemiyorduk


Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin ise bugüne kadar mahallelerine gelen sudan çay bile demleyemediklerini ifade ederek, "İçme suyu projemizin son aşamasına geldik. İnşallah bir kaç gün içinde Doğruca, Ömerli, Yeni Sığırcı, Akçapınar mahallelerde temiz, kaliteli su olacak ve gönül rahatlığıyla içebilecekler. Gerçekten bu zamana kadar akan sudan çay bile yapamıyorduk. Bu projemizin tamamlanması ile birlikte çok kaliteli ve temiz bir su mahallelerimiz ile buluşacak. Bu konuyla ilgili bize yardımcı olan Bandırma İlçe Başkanımız Mehmet Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bizi ve mahallelerimizi hasretle beklediğimiz suyla kavuşturduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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