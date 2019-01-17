5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Bandırma Kom Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu S.T. ve M.D. adlı şahısların üzerinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan arama sonucu 5 adet 9 mm çaplı tabanca, 47 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.