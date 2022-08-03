5. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos'ta başlıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geleneksel hale gelen Edremit Kitap Fuarı'nın beşincisi bu yıl 13-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

“Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganı ile yapılacak 5. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da Edremit Altınkum Belediye Tesisleri'nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve 9 gün sürecek. Fuara 200'e yakın konuk ve 60 yayınevi katılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada “Kitap fuarıyla Edremit'te yetişen Sabahattin Ali başta olmak üzere yine Körfez'in önemli ismi yazar Mustafa Seyit Sutöven'e layık olmaya, onların kitaplar ve şiirler üzerinden yaydıkları aydınlanma ışığını bir kez daha bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Beşincisini gerçekleştireceğimiz bu büyük etkinlik, ölmez ağaç olan Zeytin'in gölgesinde barışı ve kardeşliği büyüten yazarları, gazetecileri, akademisyenleri, belediye başkanlarını ve milletvekillerini kitapseverlerle buluşturacak. 5. Edremit Kitap Fuarı yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmeyecek, aynı zamanda Kaz Dağları'na, tarihimize, tarımımıza, turizmimize sahip çıkmak anlamına da gelecek” dedi.

13 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, 23 Ağustos Pazar günü bitecek 5. Edremit Kitap Fuarı'nda Türk edebiyatının önemli yazarları, şairleri, tarihçileri ve gazetecileri kitapseverlerle buluşurken, fuara katılacak birçok belediye başkanı milletvekili ve sendikacı da Türkiye gerçeklerini anlatacak.

60'a yakın yayınevinin katılacağı 5. Edremit Kitap Fuarı'na 200'e yakın da konuk katılacak, dokuz gün boyunca 40 civarında söyleşi yapılacak, yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Altınkum'daki Edremit Belediye Tesisleri'nde yapılacak 5. Edremit Kitap Fuarı, 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da kapılarını açacak ve her gün saat 18:00 ile 24:00 arası kitapseverlere hizmet verecek.