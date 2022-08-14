5. Edremit Kitap Fuarı açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından "Ölmez ağacın gölgesinde" temasıyla 5'incisi düzenlenen kitap fuarı başladı.

Altınkum Mahallesi belediye tesislerindeki fuarın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Çok zor süreçten geçiyoruz. Ama bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak asla umutsuzluğa kapılmadık. Asla ve asla umutsuzluk bizim yüreğimizde, kanımızda, ciğerimizde, bedenimizde yok" dedi.

Kitap okumanın özgürleştireceğini, gençleri heyecanlandıracağını, bilgilendireceğini dile getiren Akın, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben eğer kitap okumasaydım yaptıklarımı yapamazdım" sözünü hatırlattı. Akın, fuarı gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ve emeği geçenleri de tebrik etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise, 9 gün sürecek olan fuarda 40 söyleşinin yapılacağını, 60 yayınevinin eserinin yer alacağını ve 200 yazarın okurlarıyla buluşacağını belirtti. Başkan Arsalan, “Dile kolay 9 gün boyunca 40 söyleşiye tanık olacaksınız. 60 yayınevinin eserleriyle tanışacaksınız. 200'e yakın konukla buluşacaksınız. Biz de bugün mutluluk için, yüksek bir yaşam için kitap okumalıyız. Bilimin ve aklın egemenliği için kitaba sarılmalıyız. 5. Edremit Kitap Fuarımızın Edremit'imize, ülkemize, insanlarımıza, kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fuarın ilk gününde söyleşiler ve kitap stantları büyük ilgi oldu.