5 şişe atık bir cana mama oldu

Mamamatik, 5 şişe atık karşılığında mama vererek sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şehrin farklı noktalarına mamamatikler yerleştirdi. 5 adet cam, metal veya plastik atık ile bir mama veren makine, hem plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını hem de sokak hayvanlarına ücretsiz mama verilmesini sağlıyor. Mamamatik cihazını kullanan vatandaşlar, projenin çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Proje sayesinde evde biriktirdiğimiz şişelerde geri kazandıracağız. Atıklar hayvanlara mama olarak geri dönmüş olacak. Projenin yaygınlaştırılmasının iyi olacağını düşünüyoruz. Projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundular.

Çevre ve sıfır atık bilinci oluşturuluyor

“Tüm canlılara koşulsuz sevgi” sloganıyla mamamatik projesi başlattıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez, vatandaşlarda çevre ve sıfır atık bilincini oluşturmak aynı zamanda da sokaktaki canlıların beslenmeleri amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti. 20 ilçede sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Dönmez, “Avlu Balıkesir Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Toplu Taşıma Merkezi, Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi, Çağış Kampüsü ve Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi olmak üzere toplam 5 ayrı noktaya mamamatikleri konumlandırdık. Cam, metal ve pet şişeleri cihazlarımızın içerisine atıyoruz. Bunun karşılığında da mamamızı teslim alarak sokak canlılarımızı besliyoruz” dedi.