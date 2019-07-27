53 yıllık okullarının ismini geri istediler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şimdilerde Bandırma Ortaokulu ile birleştirilen Vecihibey İlkokulu'nun 1966 yılı mezunları 53 yıl sonra bir araya gelerek okullarının adının yeniden iade edilmesini istediler.

Vecihibey İlkokulu 1966 mezunlarının başlattıkları ve geleneksel hale gelen mezunlar yemeğinde bir araya gelen eski dostlar aradan geçen 53 yılın anılarını birbirleriyle paylaştılar.

Mezunlar buluşmasını organize eden Murat Ertuğ, "Geçen sene başlattığımız birlikteliğimiz bu sene de devam etti. Aradan geçen yıllar sonrasında ulaşabildiğimiz arkadaşlarımız her geçen sene daha da artıyor. Eski dostları görmek anılarımızı tazelemek bizi mutlu ediyor" dedi.

Bandırma'da okuyup büyüdüğünü kentin havasını özlediğini ifade eden eski mezunlardan Belgin Dolgun, geçen sene mezun oldukları okulun önünde fotoğraf çektirdiklerini söyleyerek ”Ancak bu sene okulumuzun taşındığını, artık adının kullanılmadığını öğrendim. İnanamadım. Bandırma tarihine mal olmuş bir ismin yok sayılmasına çok üzüldüm. Bizler tam 53 sene önce bu okuldan mezun olduk. Şimdi okulumuzun ismi kalmamış. Bandırma Ortaokulu bünyesine katılan okulumuza adının tekrar verilmesini istiyoruz“ dedi.

Eski mezunlar buluştukları yemekte hem bolca sohbet ettiler hem de bir sene sonra tekrar daha geniş bir katılımla buluşma sözü verdiler.