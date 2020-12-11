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56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir’de başladı.

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrası alınan kararlar sıkı tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de bir denetimle uygulanmaya devam ediyor. Cuma akşamı saat 21:00 itibariyle başlayıp Pazartesi sabah 05:00'a kadar sürecek olan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı Balıkesir ilinde de an itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca polis ekipleri şehrin belirli noktalarında yasağa uyulması konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

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