56 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 56 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Balıkesir il merkezinde 30 şahsı yakaladı, 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 47.21 gram metamfetamin, 4,29 gram bonzai, 24 ecstasy, ve 1 kök hint keneviri bitkisi 13 ecza hapı ve 3 tabanca ele geçirildi. Ayvalık'ta 3 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 8.92 esrar, 0,5 gram metamfetamin ve 13 adet ecza hap ele geçirildi. Burhaniye'de 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gönen'de 1 şahıs yakalanmış, M.A isimli şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramalarda; 118,4 gram esrar, 24,1 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 11 gram toz esrar, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 65 TL para ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ve düzenek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen M.A. tutuklandı.

Edremit'te yapılan çalışmada 5 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 24.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Bandırma'da yapılan çalışmada 12 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda;6,75 gram metamfetamin, 32 ezca hapı, 38 gram esrar, 1 adet nargile şekline getirilmiş uyuşturucu madde içmeye yarayan düzenek, 1 adet payp tabir edilen uyuşturucu madde içmeye yarayan cam aparat ele geçirildi. Ayvalık'ta yapılan çalışmada 1 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 1,92 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gömeç'te yapılan çalışmada 1 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 0,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Erdek'te yapılan çalışmada 2 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda, 3,44 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gömeç'de yapılan çalışmada 1 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda 0,53 gram metamfetamin ele geçirildi.