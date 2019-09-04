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6. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 6 Eylül'de yapılacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali bu yıl 6 defa gözleri gök yüzüne çevirecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali bu yıl 6 defa gözleri gök yüzüne çevirecek. Yaklaşık 35 uçağın katılacağı festivalde SOLOTÜRK gösteri yapacak.


6 Eylül saat 16.00 da başlayacak gösterilere 35 uçak katılacak. Gösterilere üniversiteler, özel uçuş okulları, özel uçaklar, gyrocopterler, paramotorlar katılacak. Edremit'in Akçay Mahallesi kordonunda yapılacak gösterilerin finalinde ise SOLOTÜRK sahne alacak.


Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu tüm bölge halkını ve havacılık meraklılarını 6 Eylül akşamı Akçay Sahili'ne bu güzel gösterileri izlemek için davet ettiğini ifade etti.

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