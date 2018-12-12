6 ton meyve öğrencilere dağıtıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası tarafından ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye içerisinde elma, portakal ve mandalina bulunan 6 ton meyve dağıtımı yapıldı.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın, "Çocuklarımıza tutumlu olmayı, yerelde üretilen malı kullanmayı öğretmemiz lazım. Çocuklarımızın sahip oldukları nimetlerin kıymetini bilip, ona göre bu bilinçle, bu nimetleri, bu sahip oldukları ürünleri tüketmelerini öğretmemiz lazım." dedi.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Hançer “5 bin öğrenciye toplam 6 ton meyve dağıttık. Sağlıklı beslenen nesiller, gülen yüzler diye yola çıktık. Bugün Havran'daki öğrencilerimizle bir bütün olduk. Aynı mutluluğu yaşadık. Yüzler güldü. Onların gülen yüzlerini görünce bizler, daha çok mutlu olduk. Dağıttığımız kese kağıtlarının içerisinde Havranımızın mandalinası, elma ve portakal vardı. Tamamen yerli üretim olsun istedik."dedi.