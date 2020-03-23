65 yaş üstü vatandaşlar için toplandılar

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen genelge neticesinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarına yönelik gelen kısıtlamalar sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Alınan ilk kararlar neticesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumların iş birliğiyle bir koordinasyon merkezi kurulacak. Kaymakamlık, belediye ve emniyette görevli ekiplerin oluşturacağı koordinasyon merkezindeki görevliler, sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan kişilerin ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İsmail Uysal, başkan yardımcıları, daire amirleri ve ilçedeki kurumların amirleri katıldı.