7. Kariyer Günleri başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Kariyer Günleri'nin 7.'si başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma İş-Kur ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nde iş dünyasının önde gelen profesyonelleri öğrenciler ile bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi, öğrencilere önemli mesajlar verdi.

7. Kariyer Günleri açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Çalışma ve İş Kurumu Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi.

“Kariyer Günleri ile öğrencilerimizin iş dünyasını daha yakından tanımasını amaçlıyoruz”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi KAGEM Müdürü Doç. Dr. Celalettin Yanık “Kariyer merkezi olarak bu yıl etkinliklerimizi beş güne yaydık. Bir aylık çalışmanın sonucunda kariyer günlerimizi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda mezun olduklarında en azından hazır bir iş imkanını kendilerine doğsun temennisine sahibiz. Kariyer gününü İş-Kur ve öğrenci topluluklarıyla bu etkinliğimiz hepimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum” ifadesinde bulundu.

7.Kariyer Günleri açılış töreninde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Kariyer Günleri'nin amaçlarından bahsetti. Özdemir “Kariyer günlerini sizler için önemlidir diye düşünüyorum. Bizler üniversiteler olarak eğitim-öğretim faaliyeti içersindeyiz. Tabi ki de üniversite sanayi işbirliği faaliyeti içersindeyiz. Bizim de en önemli görevimizde eğitim-öğretim faaliyetleridir. Bu faaliyetler doğrultusunda sizleri ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynakları açısından belli bir görevi yerine getirmek için hem yönetim olarak hem de öğretim elemanları olarak gayret gösteriyoruz. Bu faaliyetlerin en önemli amacı sizlerin gelecek açısından geliştirebilmek ve yetiştirebilmektir. Aynı zamanda da piyasaların arzu ettiği şekilde donanımlı hale getirebilmektir. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz kariyer günlerinin sizlere faydası olacağını düşünüyorum” dedi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar “Açılış töreninde söz alan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, “1985 - 1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Ancak eğitim hayatımda rektörü ya da sanayi veya ticaret odası başkanlarını üniversitemde hiç göremedim. Bu yüzden düzenlenen bu tarz etkinliklerin sizlerin gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Buraya gelen iş insanlarını iyi değerlendirmeniz gerek. Ben başta sorumluluk bölgemdekiler olmak üzere tüm başarılı iş insanlarının hayat hikâyelerini ve kitaplarını okuyorum. Sizlere de bunu özellikle tavsiye ediyorum. Umarım güzel ve verimli bir etkinlik gerçekleşir.” diye konuştu.

Gerçekleşen açılış programı sonrası “7. Kariyer Günleri”nin sabahki oturumu panel ile devam etti. Moderatör/panelistliğini Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur'un yaptığı panele, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu panelist olarak katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, “Bu değerli iş adamlarımızın çok önemli birikimlerinin olduğunu biliyorum. Konuşmacılarımıza buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Kariyer insan hayatı için çok önemli. Bilgilerimizi ve becerilerimizi geliştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. İşimizi iyi yapabildiğimiz ölçüde kariyer hedeflerimize ulaşmamız mümkün olur. Aslında önemli olan iyi bir kariyer için işini iyi yapmanın da öncesinde iyi bir insan olabilmektir.“ diye konuştu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Bu etkinliği düzenlediğiniz ve bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarda Pazartesi sendromu diye bir şey var. Ancak bu işverenler için de geçerli. Bizler için de Pazartesi günleri yoğun geçer. Ancak bu Pazartesi buradayız. Böyle bir etkinlikte olduğum için de çok mutluyum. Türkiye'de sadece 11 ilde sanayi ve ticaret odası ayrı bir şekilde yapılanmış olarak çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir de bu illerden bir tanesi. Sanayi Odası, sanayi üretiminin olduğu fabrikalar ve kobilerin üye olduğu bir odadır. Ticaret Odası ise kırtasiyeciden cep telefoncuya kadar daha geniş bir üye yelpazesine sahiptir. Biz çok daha geniş ve kapsamlı olan bir yapılanmayız. Kendimden bahsetmek gerekirse dört kuşaktır devam eden bir aile işletmemiz var. Bitkisel sıvı yağ ve yumurta üretimi yapmaktayız. Küçükken hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmak istiyordum. Ancak puanım iç mimarlığa tuttu ve iç mimarlık okudum. Ancak iş hayatında iç mimarlıkla pek bir alakam olmadı. Sadece ofisimi ve evimi kendim dizayn ettim. Türkiye'de ve dünyada ne iş yaparsanız yapın işinizde uzmanlaşmak en önemli başarı faktörüdür.” dedi.