7. katta çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binanın 7. katındaki ofiste meydana gelen yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde 7 katlı binanın en üst katındaki ofiste meydana gelen yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sokak girişinde bulunan bariyerler nedeniyle sokağa girmekte zorlandı. Bariyerlerin kilidinin açılması ile itfaiye aracı sokağa giriş yaparken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ofiste maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.