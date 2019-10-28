7 yaşındaki Serdar amansız hastalığa yenik düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzun bir süredir Beyin Sapı Kanseri ile mücadele eden 7 yaşındaki Serdar Meşe yaşam savaşını kaybetti.

Minik çocuğun yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesi başta annesi Semra Kobak olmak üzere, hastalığı süresince anne ve oğlu bir an bile yalnız bırakmayan “Ayvalık'ın Fatma Annesi” Fatma Cavlı'nın yanı sıra Ayvalık halkını yasa boğdu.

Minik Serdar'ın cenazesi; tedavi gördüğü İzmir'deki Ege Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nden alınarak, 150 Evler Mahallesi'nde Şehitler Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristanı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Minik çocuğun cenazesinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarsan, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaşlarda hazır bulundu.