71 yaşındaki hastanın organları umut oldu

Balıkesir'de 71 yaşında beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın organları diğer hastalara umut oldu.

Balıkesir'in Gönen Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 71 yaşındaki M.Ş.'nin beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi ile yapılan görüşmede organ bağışı kararı alındı. Harekete geçen doktorlar zamanla yarışırken, hastanın böbrekleri Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.