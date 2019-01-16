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72. Verem Eğitim Ve Farkındalık Haftası etkinlikleri

72.

Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Edremit Verem Savaş Birimi 1968 tarihinden itibaren hizmet vermeye devam ediyor. Ücretsiz tanı ve tedavi Sağlıklı Hayat Merkezi Verem Savaş Birimi bünyesinde devam etmekte.


Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası çerçevesinde Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimi tarafından halkın sağlık eğitimine yönelik olarak çeşitli eğitim toplantıları düzenlendi ayrıca; okullar, halk eğitim merkezleri, camiler, huzurevleri ve cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında gerçekleştirilen eğitimler ile verem hastalığı hakkında farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

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