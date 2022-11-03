735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya rekoru Türkiye'nin

Mustafa Tan, zeytincilikte 2022-2023 sezonuna ilişkin 421 bin ton yağ, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesi beklediklerini ifade ederek, “Türkiye 15 yıl önce koyduğumuz hedeflere bu yıl çok şükür ulaştı” dedi.

UZZK Başkanı Mustafa Tan Balıkesir'in Edremit İlçesinde gazetecilere zeytin ve zeytinyağı rekolte rakamlarını açıkladı.

Zeytin ve zeytinyağında bu yılın rekolte çalışmasının bitirildiğini ifade eden UZZK Başkanı Dr. Tan “2009 - 2010 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı bildiğiniz gibi konseyimize bu yetkiyi verdi ve bizim koordinasyonumuzda yapılıyor. Bu yıl da yine ben ve arkadaşlarım çok ciddi bir çalışmaya imza attık" dedi.

Türkiye'nin zeytin, zeytinyağı ve zeytin ağacı konusunda belirlenen hedeflere ulaştığının altını çizerek “Türkiye 15 yıl önce koyduğumuz hedeflere bu yıl çok şükür ulaştı. Buna göre Türkiye ağaç varlığını 168 milyon meyve veren 28 milyon henüz vermeyen olmak üzere 196 milyon ağaca ulaştı. Bu ağaçlardan da bu yıl rekor seviyede bir zeytin üretimiyle 2 milyon 940 bin ton civarında bir zeytin elde edildi. Bunun 735 bin tonu sofralık zeytin olarak tahmin ediliyor. Bu bir dünya rekoru. İspanya 650 bin ton civarında. Mısır 500 bin ton ve biz dünya birincisi öngörüsünde bulunduk” dedi.

Zeytinyağından ise dünya ikinciliği hedefine ulaşıldığını ifade eden Dr. Mustafa Tan, “Zeytinyağında ise koymuş olduğumuz hedef dünya ikinciliğiydi 15 yıl önce. Buna da ulaştık ve 421 bin ton zeytinyağı idrak edileceğini 4 bölgede onlarca uzmanın yapmış olduğu çalışmalar 8-18 Eylül arasında tespit edildi ve bu rakamlar ülkemiz için bugüne kadar görülmüş en yüksek rekolte rakamları olarak idrak edilecek. Bu sektörümüz ülkemiz ve dünya zeytinciliği için bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün yukarı trendinin sürdürüleceğine inandığını ifade eden UZZK Başkanı Dr. Tan, “Türkiye bu alanda şahlanışını sürdürüyor ve büyük bir başlangıç bu. Tabii ki çok büyük bir fırsat yılı bu. Hem ihracatımızı hem iş tüketimimizde misli misli arttırabiliriz. Bunun için her türlü şeye imkan var. İhracatımızı kısıtlayıcı hiçbir karar alınmamalı. Üreticiyi yükselen maliyetler karşısında her zamankinden fazla desteklemeli hükümetimiz. Ki buna Tarım Bakanlığı bizimle olan diyaloğundan çok iyi bir şekilde yapabileceğinden eminiz. Çünkü bu konuda da açıklamayı bile Sayın Bakan bize teyit etti. Kendisine de aracılığınızla teşekkür ediyorum. Biz bu Sektörün daha da yukarılara gitmesini umuyoruz. Türkiye artık kabuk değiştirmiştir bu anlamda. Ve zeytin zeytinyağını hak ettiği yere el birliğiyle taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Üretim maliyetlerinin arttığına değinen Dr. Mustafa Tan, “Üretim maliyetleri dediğim gibi çok yüksek bir kilogram zeytinyağı maliyeti 60 lirayla 100 lira arasında değişiyor. Bunu ambalajı, kargosu vesaire yok. Şu anda İspanya'da 5 - 5 buçuk Euro civarında. İtalya ise 10 Eurolara doğru gideceğinin kilogramına ifade ediyor. Çünkü orada alternatif olarak dikilen, ekilen ayçiçeği de son 500 yılın en kurak mevsimi olması nedeniyle istenen düzeyde olmadı. İtalya'da yüzde 50 üretimleri düştü" dedi.

İhracat ve depolama konusuna değinen UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan “Türkiye 421 bin ton yağ üretirken, İspanya ancak bir buçuk milyon tondan 750 bin tona, İtalya 330 bin tona ve Yunanistan 300 bin tona, Tunus'ta 220-260 bin tona indi. Türkiye ise İspanya'nın ardından koymuş olduğu hedefe oturdu. 421 bin tonla. Bu dediğim gibi çok büyük fırsat ancak bunu depolamak sıkıntı olabilir. Bu konuda destekler gerekiyor. İhracatta sürekli sirkülasyon olmalı ki bu mal elimizde şişmesin" dedi.

Sezonun bereketli bir yıl olacağına değinen Dr. Tan, “Hep birlikte sektör olarak tüm tarafların katılımı ve kazancının bol olduğu, bereketli olduğu bir yıl düşünüyoruz. Bize bu konuda destek veren tüm kurum kuruluşlara, başta bakanlık olmak üzere aracılığınızla saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu.