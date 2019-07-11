İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

76 yaşındaki kadın plajda boğuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı plajında boğulma tehlikesi yaşayan 76 yaşındaki Besime Çetin, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı plajında boğulma tehlikesi yaşayan 76 yaşındaki Besime Çetin, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın ölüm kalım savaşı veriyor.


Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı plajında denize giren Besime Çetin (76), denizde bir anda çırpınmaya başladı.


Sarımsaklı sahilinde görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Ayvalık İtfaiye Daire Amirliğinde görevli cankurtaran ekibi Çetin'i fark etti. Denizden çıkarılarak bota alınan Çetin'e ilk müdahaleyi yapan cankurtaran ekibi, yaşlı kadını deniz kenarına gelen 112 sağlık ekibine teslim etti. Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.