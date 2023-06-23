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8. Ayvalık Halk Dansları Festivaline coşkulu veda

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali coşkulu bir katılımla sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali coşkulu bir katılımla sona erdi.


Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali'nin son gecesi ilçenin en büyük mahallelerinden Aliçetinkaya'nın sahil bandında bulunan Yunus Emre Parkı'nda gerçekleşen müthiş bir finalle sona erdi.


Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Hindistan ve Türkiye'den toplam 15 halk dansları topluluklarından 750 dansçının katılımıyla düzenlenen iki günlük festivalde sergilenen folklor oyunları beğeniyle izlendi.

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