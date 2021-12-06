83 yıllık ağacın kesilmesi tepkilere sebep oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından çürüdüğü iddiasıyla 83 yılık ağacın kesilmesi tepkilere sebep oldu.

Eski Pertevniyal Hastanesinin önünde bulunan 83 yıllık ağacın Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kesilmesine tepki gösteren Kent Konseyi Önceki Dönem Başkanı Dr. Murat Ergöz, "1925 yılında zamanın Bandırma Belediye Başkanı Kaşif Acar'ın girişimleri, Pertevniyal Vakfı yardımı ile 1928 yılında yapımına başlanıp 1932 yılında bitirilen, şimdilerde metruk haldeki Pertevniyal Devlet Hastanesi binasının önünde bulunan 83 yıllık ağaç kesildi. Ağacın Bandırma Belediyesi tarafından kesildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sosyal medya üzerinden ağacın kesik halinin paylaşılması üzerine, kesilmiş olan ağacın yerine alelacele başka bir ağacın dikildiğini gördük. 1930'lu yıllarda çınar ağacını kesmemek için köşkün yerini değiştiren kurucu iradeden günümüze nasıl bir değişim olduğunu ispatlaması açısından ibretlik bir örnektir. Bandırma Belediyesi, kestiği ağacın çürümüş olduğunu iddia etmektedir. Burada bazı sorular aklımıza geliyor. Bandırma Belediyesi'nin bakım sorumluluğu altındaki bu neredeyse asırlık ağaca, belediye ekiplerince bugüne kadar gerekli bakımları yapılmış mıdır? Ağacın tek tarafa doğru gelişmiş olan son görüntüsü, gerekli bakım ve budama işlemlerinin ya yapılmadığını, ya da usulüne uygun yapılmadığını mı göstermektedir? Çevredeki diğer ağaçlar sağlam ve sağlıklı iken, bu ağaç, eğer gerçekten öyle ise niçin çürümüştür? Kent hafızası sayılabilecek yaşta olan bu ağacın kesileceği bilgisi, gerekçeleri ile birlikte niçin önceden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamıştır? Kesilmiş olan ağaç ne yapılmıştır?" diyerek tepki gösterdi.