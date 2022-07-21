87 .Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak

Bu yıl 87. si gerçekleşecek olan Dursunbey Panayırı 10 Ağustos Salı günü başlayacak, 15 Ağustos Pazar günü ise son bulacak. Bir çok etkinliğinde yer alacağı Dursunbey emtia panayırı 6 gün sürecek. Panayırın yer satış ihalesi 30 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'da M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Bölgenin en büyük panayırı olan Dursunbey Panayırında son gün 81. Geleneksel Dursunbey Yağlı Güreş müsabakaları güreş severlerle buluşacak.