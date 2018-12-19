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87 yaşındaki kadının organları 2 kişiye umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kadının organları 2 kişiye nakledildi.

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kadının organları 2 kişiye nakledildi.


Balıkesir'de geçirdiği beyin kanaması üzerine Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım merkezine kaldırılan 87 yaşındaki N.K'nın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku ve Nakil Koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle vakit kaybetmeden irtibata geçerek organ nakli konusunda gerekli görüşmeleri yaptı. Alınan iznin ardından N.K'nin Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesinden gelen ekip tarafından 2 böbreği alınarak nakil bekleyen 2 hastaya takıldı.

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