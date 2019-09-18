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87 yaşındaki müdür genç nesilin yanında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1964-73 yılları arasında 15 Eylül İlkokulu Müdürlüğü görevinde bulunan Kadir Ak, yıllar sonra okulunun açılış töreninde hazır bulunması sırasında yaşadığı duygusal anları anlattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 1964-73 yılları arasında 15 Eylül İlkokulu Müdürlüğü görevinde bulunan Kadir Ak, yıllar sonra okulunun açılış töreninde hazır bulunması sırasında yaşadığı duygusal anları anlattı.


1964-73 yılları arasında 15 Eylül İlkokulu Müdürü olmasının ardından 1973 yılında terfi ederek Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekli olan eğitim camiasının duayenlerinden Kadir Ak muhabirimize Türkiye'nin kalkınmasının temelinin eğitim ve öğretimden geçtiğine işaret etti.


Okulların açılışında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile de görüşme fırsatı bulduğunu kaydeden Ak, “Sağolsun okulum müdürü Soner Suyolcu da bizleri en iyi şekilde ağırladı. Genç meslektaşıma bazı tavsiyelerde bulundum. O'da; bu tavsiyeleri yerinde bularak dikkate alacağının sözünü verdi.” dedi.


Aynı zamanda; Balıkesirliler Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı, gönüllü çalışmalarda bulunmasıyla tanınan 87 yaşındaki eğitimci Kadir Ak, eğitim neferi olan öğretmenlerin, tıpkı bir ağacın filizi olan çocukları Türkiye'nin geleceğine hazırlamak adına çok büyük bir misyonu üstlendiklerine de dikkat çekerek, “Ülkemiz geleceğinin aydınlık yarınlarını yetiştiren genç meslektaşlarıma başarılar diliyor, Her öğrencimizi de tek tek alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

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