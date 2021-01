911 AK'ya teşekkür belgesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 911 Arama Kurtarma Derneği'ne İzmir'de meydana gelen depremde yaptığı çalışmalar nedeniyle Bandırma Belediye Meclisi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Bandırma Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı Tolga Tosun, İzmir'de meydana gelen depremde yaptıkları çalışmalardan dolayı 911 Arama ve Kurtarma Derneğine teşekkür belgesi verdi.

Depreme her an hazır olunması gerektiğini vurgulayan Tolga Tosun, “Depreme her zaman hazır olmayız. Deprem riskini hepimiz anlamıyız. Bu nedenle ocak ayı meclisimizi bu konuyla açalım dedik. Bildiğiniz gibi bölgemiz bir deprem bölgesi ve bu konuda farkındalık yaratmamız gerekiyor. Biz İzmir'e gittiğimizde tamamen yetki 911'deydi. Tabii bu olaylarda tecrübe çok önemli. Biz de orada gördük ve şahit olduk” dedi.

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun da İzmir Depreminde yaşananları anlattı. Uzun,“ Rıza Bey Apartmanında yetki tamamen 911 Arama ve Kurtarma Derneğindeydi. O kadar il varken bizim memleketimizin ekibinin bu görevi alması ve canla başla çalışması bizi gururlandırdı. Biz çadırların kurulduğu alanda 12 Balıkesirli ailemize ulaşarak her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Ev eşyalarına kadar aldık. Bizlere destek olan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve destek veren bütün Balıkesir Belediye Başkanlarına buradan teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy da derneğin ekipman ihtiyacı olduğunu söyledi. Bandırma'nın deprem bölgesi olduğuna işaret eden Gürsoy, Bandırmalıları derneklerine destek vermeye davet etti. Gürsoy, “Bandırmamız 1. derece deprem bölgesi. 1999 yılında bir avuç gönüllü olarak bu işe başladık. Araç gereçler çok pahalı olduğu için bizim gibi geliri olmayan derneklerin bunları alması çok zor. 911 olarak vizyonumuzun; doğal afetlerde yaşanan olaylara, yaralananlara eğitimli ve amatör bir ruhla yardımına koşmaktır. 911 Bandırma'ya ait bir dernek, kısacası sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizim bir operasyon merkezine ihtiyacımız var. Olay olduğunda malzeme ve ulaşım için araca ihtiyacımız var. Biz aynı zamanda AFAD Eğitmeniyiz, arama kurtarma eğitimi de verebiliyoruz, birçok kez eğitim verdik ” dedi.