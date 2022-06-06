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911 üyelerine eğitim kampı düzenledi

911 Arama Kurtarma Derneği,üyelerine yönelik Erdek Kapıdağ ’ da 3 gün süren eğitim kampı düzenledi.

911 Arama Kurtarma Derneği,üyelerine yönelik Erdek Kapıdağ ' da 3 gün süren eğitim kampı düzenledi.


911 arama Kurtarma Derneği seminer ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. 911 Kapıdağ" da üç gün süren eğitim kampı düzenledi. Eğitim kampı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy," 911 Arama Kurtarma Derneği olarak Kapıdag'da düzenlediğimiz 3 günlük eğitimde doğada ilk yardım, doğada yürüyüs, gece ve gündüz yön bulma teknikleri, yaralı taşıma teknikleri ve uygulaması (5 km) gibi çeşitli eğitimler icra edildi. Eğitim kampımda geceleri Kapıdagda Yazlık sinema keyfi de yapıldı. Eğitim programı sonunda kente dönüş yapıldı.Bizler afetlere sürekli hazırlanıyoruz" diye konuştu.

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