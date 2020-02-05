"97 yıl sonra aynı heyecan aynı gurur"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Yücel Yılmaz mesajında "97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'i onurlandırmasıyla duyduğumuz gurur ve heyecanı, tüm Balıkesirliler olarak bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. 6 Şubat 1923 yılında şehrimize gelen Atatürk ve beraberindeki heyeti mutluluk ve umutla karşılayan Balıkesirliler, bağımsızlık mücadelesi boyunca da canları pahasına vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmışlardır. Bu toprakların evladı olarak İstiklal yıllarında vatan için, bayrak için, bağımsızlık için ortaya koymuş olduğumuz iradeyi bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Balıkesir'i layık olduğu noktaya getirmek için sizlerle el ele çalışıyor, 97 yıl önceki birlik ve beraberliğimizi bugün de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Mücadelesiyle bağımsızlığı ve zaferi sembolleştiren Balıkesirliler, medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecek, Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Balıkesir'de hiç sönmeyecektir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Balıkesirli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.