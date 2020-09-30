İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da

TFF 1.

Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına renklerine bağladı.


RH Bandırmaspor dış transferin tamamlanmasına sayılı günler kala gerekli görülen mevkilere takviyelerini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Bandırma'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, transferin her iki kulüp için de hayırlı olması temennisinde bulundu.


Bordo-beyazlı formayı giyerek kendisini Bandırmasporlu yapan imzayı atan genç yıldız Abdurrahim Dursun ise Bandırmaspor yönetimine teşekkür ederek, "Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getireceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.