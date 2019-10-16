İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Erasmus+ KA2 İnternet-Innovating New Teaching Techniques projesi kapsamında 4 ülkeden gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Erasmus+ KA2 İnternet-Innovating New Teaching Techniques projesi kapsamında 4 ülkeden gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yaptı.


Polonya, Yunanistan, Romanya ve İspanya'dan 21 yabancı öğrenci ve 9 öğretmene Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi'nde Lego EV3 starter setleri ile kodlama eğitimi verildi. Erasmus projesi kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaret edildi. Ayvalık ve Cunda kültür turu yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.