Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Erasmus+ KA2 İnternet-Innovating New Teaching Techniques projesi kapsamında 4 ülkeden gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yaptı.

Polonya, Yunanistan, Romanya ve İspanya'dan 21 yabancı öğrenci ve 9 öğretmene Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi'nde Lego EV3 starter setleri ile kodlama eğitimi verildi. Erasmus projesi kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaret edildi. Ayvalık ve Cunda kültür turu yapıldı.