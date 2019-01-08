Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi yeni yıla yeni projesi ile başladı

Balıkesir'in Edremit Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi kurulduğu 2009 yılından beri başarıyla sürdürdüğü Avrupa Birliği Eğitim Projelerine bu yıl bir yenisini daha ekledi.

İngilizce öğretmeni Sezen Ozan Gürkan'ın koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA2 "Geleceğin Okulları İçin Yeni Öğretim Teknikleri - INTERNET" isimli proje kapsamında 2 öğretmen ve 4 öğrenci 3-7 Aralık, 2018 tarihlerinde Almanya'nın Hamm şehrinde Freie Waldorfschule Özel Lisesine proje eğitimi ziyaretini gerçekleştirdiler.

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Polonya ve İspanya ve Almanya liselerinde eğitim gören 13-16 yaş grubundaki 30 öğrenci ve 15 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen yeni yılın ilk proje eğitimi çalışmasında "Medya İzci" Eğitimi aldılar. Bu eğitimde sosyal medyayı kullanırken, öğrencileri eğitmek ve siber zorbalıkların önüne geçmek hedeflendi. Öğrenciler kendi teknoloji becerileri geliştirirken, güvenli bir medya kullanımı hakkında bilgi edindiler. Öğrenciler guruplar halinde güvenli sosyal medya kullanımı ve akran öğrenmesine ilişkin videolar hazırladılar. Proje kapsamında Paderborn'daki Heinz Nixdorf Müzesi'ndeki bir bilim ve teknoloji Merkezi ziyaret edildi.