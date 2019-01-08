Abonelere su sayaçları için don uyarısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Erdek İşletme Şefliği, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü günlerde, su abonelerinin su sayaçlarına önlem almasını istedi.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bu günlerde su sayaçlarının ‘don´ tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunan BASKİ Erdek İşletme Şefi Oktay Süzen, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini belirtirken, bu hatalı uygulamadan musluk ve su borularının patlamasına kadar olumsuz gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.