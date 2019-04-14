Açık havada müzik ziyafeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ikamet eden 17 yaşında Sercan Yamalı vatandaşlara sahil bandında müzik şöleni sundu.

Küçüklüğünden beri müzik aletlerine merakı olan Sercan Yamalı, 6 yaşından bu yana darbuka çalıyor. Hayali daha iyi yerlerde sanatını göstermek olan Yamalı, ünlü sanatçıların orkestrasında olmayı hedefliyor. Havaların ılık gitmesiyle Bandırma sahilinde kendi orkestrasını kurarak vatandaşlara açık hava müziği sunuyor. Bazı vatandaşlar ise istek parça çalmasını istiyor ve Sercan Yamalı bu sayede de okul harçlığını çıkartıyor.