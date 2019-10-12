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Açık Kapı Bürolarına ilgi artıyor

Balıkesir’in Bandırma Kaymakamlığı’nda hizmete giren Açık Kapı Bürosu’na vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Balıkesir'in Bandırma Kaymakamlığı'nda hizmete giren Açık Kapı Bürosu'na vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.


2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafında 81 ilde uygulamaya sokulan “ Açık kapı “ büroları daha sonra nüfusu 100 Bini aşan ilçelerde de faaliyet geçti. Devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi ve güveni arttırmak, vatandaşların başvurularına daha hızlı yanıt vermek amacıyla kurulan Açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor.


Vatandaşlar 17 konu başlığı 322 başvuru türünde müracaat edebildikleri Açık Kapı bürosu Bandırma'da 6 Eylül tarihi itibariyle hayata geçirildi. Kaymakamlık binasında açılan Açık Kapı Bürosu'nda, büro sorumlusu olarak Melis Tabus görev yapıyor.


Açık Kapı Projesi kapsamında kamu kurumlarının proje konusunda bilgilendirmek amacıyla Bandırma Kaymakamlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği Açık Kapı koordinatörü Nihat Çetin'in katıldığı bilgilendirme toplantısına kamu kurum müdürlüklerinin yetkilendirdiği memurlar katıldı.

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